Щомісячна індексація орендної плати та депозит – Кабмін змінив правила оренди держмайна

Оновлення стосуються індексації орендної плати, прав орендарів і фінансових гарантій.

Кабмін вніс зміни до постанови від 12 серпня 2020 року № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди майна». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з ухваленими змінами, для договорів оренди, укладених за результатами аукціону, щорічну індексацію орендної плати замінено на щомісячну. Також орендарю надано право вимагати від балансоутримувача передачі майна або відмовитися від договору у разі, якщо майно не було передане.

Документом визначено випадки, за яких не здійснюється підписання акта повернення орендованого майна між орендарем і балансоутримувачем. Крім того, передбачено встановлення забезпечувального депозиту, який сплачує орендар, у розмірі тримісячної орендної плати.

Постанова також визначає спосіб обміну повідомленнями між сторонами договору щодо виконання його умов і момент отримання таких повідомлень. Встановлено порядок дій у разі набуття особою прав та обов’язків орендодавця та/або балансоутримувача за договором оренди, а також порядок відновлення орендарем єдиного майнового комплексу основних засобів за рахунок амортизації.

