Ежемесячная индексация арендной платы и депозит – Кабмин изменил правила аренды госимущества

Обновления касаются индексации арендной платы, прав арендаторов и финансовых гарантий.

Фото: ukrinform

Кабмин внес изменения в постановление от 12 августа 2020 года № 820 «Об утверждении примерных договоров аренды имущества». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно принятым изменениям, для договоров аренды, заключенных по результатам аукциона, ежегодная индексация арендной платы заменена на ежемесячную. Также арендатору предоставлено право требовать от балансодержателя передачи имущества или отказаться от договора в случае, если имущество не было передано.

Документом определены случаи, при которых не осуществляется подписание акта возврата арендованного имущества между арендатором и балансодержателем. Кроме того, предусмотрено установление обеспечительного депозита, который уплачивает арендатор, в размере трехмесячной арендной платы.

Постановление также определяет способ обмена сообщениями между сторонами договора относительно выполнения его условий и момент получения таких сообщений. Установлен порядок действий в случае приобретения лицом прав и обязанностей арендодателя и/или балансодержателя по договору аренды, а также порядок восстановления арендатором единого имущественного комплекса основных средств за счет амортизации.

