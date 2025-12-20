  1. В Україні

В Україні затвердили Порядок видачі витягів з Державного реєстру документів страхового фонду документації

12:25, 20 грудня 2025
Порядок призначений для використання публічними реєстраторами Реєстру та користувачами реєстрової інформації.
Державна архівна служба повідомила, що наказом Міністерства юстиції від 15 грудня 2025 року № 3473/5, зареєстрованим у Мін’юсті 15 грудня 2025 року за № 1881/45287, затверджено Порядок видачі витягів з Державного реєстру документів страхового фонду документації України, яким визначено:

  • форму витягу та правила його оформлення;
  • строки видачі (переоформлення) витягів;
  • форму запиту для отримання витягу та правила його оформлення.

Порядком, зокрема, визначено, що запит для отримання витягу та витяг можуть оформлюватись у формі електронного документа.

Прийняття наказу забезпечить підвищення рівня ведення Реєстру та упорядкування процесів надання публічних послуг Укрдержархівом.

Державна архівна служба України

