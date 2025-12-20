В Україні затвердили Порядок видачі витягів з Державного реєстру документів страхового фонду документації

Порядок призначений для використання публічними реєстраторами Реєстру та користувачами реєстрової інформації.

Державна архівна служба повідомила, що наказом Міністерства юстиції від 15 грудня 2025 року № 3473/5, зареєстрованим у Мін’юсті 15 грудня 2025 року за № 1881/45287, затверджено Порядок видачі витягів з Державного реєстру документів страхового фонду документації України, яким визначено:

форму витягу та правила його оформлення;

строки видачі (переоформлення) витягів;

форму запиту для отримання витягу та правила його оформлення.

Порядком, зокрема, визначено, що запит для отримання витягу та витяг можуть оформлюватись у формі електронного документа.

Порядок призначений для використання публічними реєстраторами Реєстру та користувачами реєстрової інформації.

Прийняття наказу забезпечить підвищення рівня ведення Реєстру та упорядкування процесів надання публічних послуг Укрдержархівом.

