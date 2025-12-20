В Украине утвердили Порядок выдачи выписок из Государственного реестра документов страхового фонда документации

Порядок предназначен для использования публичными регистраторами Реестра и пользователями реестровой информации.

Государственная архивная служба сообщила, что приказом Министерства юстиции от 15 декабря 2025 года № 3473/5, зарегистрированным в Минюсте 15 декабря 2025 года за № 1881/45287, утвержден Порядок выдачи выписок из Государственного реестра документов страхового фонда документации Украины, которым определено:

форма выписки и правила ее оформления;

сроки выдачи (переоформления) выписок;

форма запроса для получения выписки и правила его оформления.

Порядком, в частности, предусмотрено, что запрос на получение выписки и сама выписка могут оформляться в форме электронного документа.

Принятие приказа обеспечит повышение уровня ведения Реестра и упорядочение процессов предоставления публичных услуг Укргосархивом.

