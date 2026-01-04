Укрзалізниця відкладе продаж квитків на окремі рейси до 21 січня через коригування графіка

Нові розклади обіцяють оприлюднити 7 січня, продаж квитків відкриють 8 січня.

Укрзалізниця повідомила про тимчасове відтермінування продажу квитків на окремі рейси після 21 січня у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів. Причиною стали ускладнення руху на нещодавно ураженій ворогом Фастівській ділянці, а також зміни маршрутів з міркувань безпеки.

У компанії зазначили, що нові розклади руху будуть готові до кінця доби 7 січня. Продаж квитків планують відкрити зранку 8 січня: на внутрішні рейси — з 08:00, на міжнародні — з 09:00. За оновленими графіками поїзди курсуватимуть з 22 січня.

До цього часу можливі затримки поїздів у межах 1-2 годин залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці. В Укрзалізниці вибачилися за тимчасові незручності та подякували пасажирам за підтримку залізничників.

