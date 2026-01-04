  1. В Украине

Укрзализныця отложит продажу билетов на отдельные рейсы до 21 января из-за корректировки графика

19:37, 4 января 2026
Новые расписания обещают обнародовать 7 января, продажу билетов откроют 8 января.
Укрзализныця отложит продажу билетов на отдельные рейсы до 21 января из-за корректировки графика
Укрзализныця сообщила о временной отсрочке продажи билетов на отдельные рейсы после 21 января в связи с корректировкой графика движения поездов. Причиной стали осложнения движения на недавно пораженном врагом Фастовском участке, а также изменения маршрутов из соображений безопасности.

В компании отметили, что новые расписания движения будут готовы до конца суток 7 января. Продажу билетов планируют открыть утром 8 января: на внутренние рейсы — с 08:00, на международные — с 09:00. По обновленным графикам поезда будут курсировать с 22 января.

До этого времени возможны задержки поездов в пределах 1-2 часов в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. В Укрзализныце извинились за временные неудобства и поблагодарили пассажиров за поддержку железнодорожников.

Укрзализныця

