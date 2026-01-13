  1. В Україні

У Києві змінили інтервали руху потягів метро — що слід знати

08:30, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поїзди курсують із більшими інтервалами, усі підземні станції відкриті як укриття.
У Києві змінили інтервали руху потягів метро — що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з повітряною тривогою, що розпочалася вночі, рух поїздів у метро Києва здійснюється наявною кількістю рухомого складу, який перебував у тунелях на нічному відстої. Про це повідомляє КМДА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Наразі інтервал руху поїздів такий:

-  «червона» лінія — 4 хв 30 с

-  «синя» лінія — 4 хв 15 с

-  «зелена» лінія:

  •  між станціями  «Сирець» — «Видубичі» — 7 хв 30 с
  •  між станціями  «Осокорки» — «Червоний хутір» — 4 хв 30 с

Повітряна тривога триває. Усі 46 підземних станцій метро продовжують працюють у режимі укриття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]