У Києві змінили інтервали руху потягів метро — що слід знати

Поїзди курсують із більшими інтервалами, усі підземні станції відкриті як укриття.

У зв’язку з повітряною тривогою, що розпочалася вночі, рух поїздів у метро Києва здійснюється наявною кількістю рухомого складу, який перебував у тунелях на нічному відстої. Про це повідомляє КМДА.

Наразі інтервал руху поїздів такий:

- «червона» лінія — 4 хв 30 с

- «синя» лінія — 4 хв 15 с

- «зелена» лінія:

між станціями «Сирець» — «Видубичі» — 7 хв 30 с

між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» — 4 хв 30 с

Повітряна тривога триває. Усі 46 підземних станцій метро продовжують працюють у режимі укриття.

