В Киеве изменили интервалы движения поездов метро — что следует знать

Поезда курсируют с большими интервалами, все подземные станции открыты как укрытия.

В связи с воздушной тревогой, которая началась ночью, движение поездов в метро Киева осуществляется имеющимся количеством подвижного состава, который находился в тоннелях на ночном отстое. Об этом сообщает КГГА.

В настоящее время интервал движения поездов такой:

- «красная» линия — 4 мин 30 с

- «синяя» линия — 4 мин 15 с

- «зеленая» линия:

между станциями «Сырец» — «Выдубичи» — 7 мин 30 с

между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — 4 мин 30 с

Воздушная тревога продолжается. Все 46 подземных станций метро продолжают работать в режиме укрытия.

