В Киеве изменили интервалы движения поездов метро — что следует знать
08:30, 13 января 2026
Поезда курсируют с большими интервалами, все подземные станции открыты как укрытия.
В связи с воздушной тревогой, которая началась ночью, движение поездов в метро Киева осуществляется имеющимся количеством подвижного состава, который находился в тоннелях на ночном отстое. Об этом сообщает КГГА.
В настоящее время интервал движения поездов такой:
- «красная» линия — 4 мин 30 с
- «синяя» линия — 4 мин 15 с
- «зеленая» линия:
- между станциями «Сырец» — «Выдубичи» — 7 мин 30 с
- между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — 4 мин 30 с
Воздушная тревога продолжается. Все 46 подземных станций метро продолжают работать в режиме укрытия.
