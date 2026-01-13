Суд продовжив арешт Нестора Шуфрича до березня — застава понад 33 млн грн

Суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з альтернативою внесення застави у розмірі понад 33 млн грн.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 13 січня знову продовжив запобіжні заходи у справі народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу.

Суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з альтернативою внесення застави у розмірі понад 33 млн грн. Його колишньому помічнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту також продовжили до 13 березня 2026 року.

В Офісі Генерального прокурора нагадали, що у вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно них. Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їх підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Народному депутату додатково інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством рф, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь росгвардії.

Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на краіну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.

