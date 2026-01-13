  1. В Україні

Суд продовжив арешт Нестора Шуфрича до березня — застава понад 33 млн грн

16:00, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з альтернативою внесення застави у розмірі понад 33 млн грн.
Суд продовжив арешт Нестора Шуфрича до березня — застава понад 33 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд 13 січня знову продовжив запобіжні заходи у справі народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з альтернативою внесення застави у розмірі понад 33 млн грн. Його колишньому помічнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту також продовжили до 13 березня 2026 року.

В Офісі Генерального прокурора нагадали, що у вересні 2024 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно них. Судовий розгляд щодо вказаних осіб триває. Їх підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Народному депутату додатково інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За версією слідства, після окупації Криму обвинувачені організували перереєстрацію нерухомості за законодавством рф, уклали договір охорони з незаконним воєнізованим формуванням та перерахували кошти на користь росгвардії.

Крім того, слідство вважає, що народний депутат діяв у координації з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року виїхав до Москви та нині працює на краіну-агресора. Він систематично транслював проросійські наративи у публічних виступах та інтерв’ю, здійснюючи підривну діяльність проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]