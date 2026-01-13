Суд продлил арест Нестора Шуфрича до марта — залог более 33 млн грн

Суд принял решение продлить содержание Нестора Шуфрича под стражей до 13 марта 2026 года с альтернативой внесения залога в размере более 33 млн грн.

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд 13 января вновь продлил меры пресечения по делу народного депутата от запрещенной партии «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича.

Суд принял решение продлить содержание Нестора Шуфрича под стражей до 13 марта 2026 года с альтернативой внесения залога в размере более 33 млн грн. Его бывшему помощнику меру пресечения в виде домашнего ареста также продлили до 13 марта 2026 года.

В Офисе Генерального прокурора напомнили, что в сентябре 2024 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении указанных лиц. Судебное разбирательство по делу продолжается. Их подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Народному депутату дополнительно инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству рф, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечисляли средства в пользу росгвардии.

Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года выехал в Москву и в настоящее время работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

