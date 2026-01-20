Щорічна грошова допомоги особам, які потрапили в полон — що треба знати
Волинський обласний ТЦК роз’яснив питання щодо щорічної грошової допомоги особам, які потрапили в полон.
Хто має право
- Військовослужбовці та цивільні, які перебували в полоні.
- Члени їхніх сімей: один із подружжя, батьки, діти (включно з повнолітніми), онуки, рідні брати та сестри, баби, діди, підопічні, а також особи, що спільно проживають і мають спільні права та обов’язки.
Розмір допомоги
- Одноразово 100 000 грн.
- Виплата здійснюється Мінінтеграції на банківський рахунок заявника.
Документи для отримання
1. Документ, що підтверджує особу.
2. Документ, що підтверджує перебування в полоні.
3. Реквізити банківського рахунку для виплати.
Важливі умови
- Якщо члени сім’ї вже отримали допомогу цього року, звільнений з полону не може повторно її отримати.
- Допомога призначається одному члену сім’ї.
Підстави для відмови
- Звернення особи, яка не має статусу членів сім’ї полоненого.
- Неповний пакет документів.
- Відсутність підтвердження перебування у місцях несвободи.
- Якщо члени сім’ї вже отримали виплату цього року.
- Коли за виплатою звернулися кілька членів сім’ї одночасно.
