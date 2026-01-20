Щорічна грошова допомоги особам, які потрапили в полон — що треба знати

У ТЦК назвали підстави, розмір та умови отримання грошової допомоги особам, які потрапили в полон.

Волинський обласний ТЦК роз’яснив питання щодо щорічної грошової допомоги особам, які потрапили в полон.

Хто має право

- Військовослужбовці та цивільні, які перебували в полоні.

- Члени їхніх сімей: один із подружжя, батьки, діти (включно з повнолітніми), онуки, рідні брати та сестри, баби, діди, підопічні, а також особи, що спільно проживають і мають спільні права та обов’язки.

Розмір допомоги

- Одноразово 100 000 грн.

- Виплата здійснюється Мінінтеграції на банківський рахунок заявника.

Документи для отримання

1. Документ, що підтверджує особу.

2. Документ, що підтверджує перебування в полоні.

3. Реквізити банківського рахунку для виплати.

Важливі умови

- Якщо члени сім’ї вже отримали допомогу цього року, звільнений з полону не може повторно її отримати.

- Допомога призначається одному члену сім’ї.

Підстави для відмови

- Звернення особи, яка не має статусу членів сім’ї полоненого.

- Неповний пакет документів.

- Відсутність підтвердження перебування у місцях несвободи.

- Якщо члени сім’ї вже отримали виплату цього року.

- Коли за виплатою звернулися кілька членів сім’ї одночасно.

