Ежегодная денежная помощь лицам, которые попали в плен — что нужно знать

В ТЦК назвали основания, размер и условия получения денежной помощи лицам, которые попали в плен.

Фото: veteran.com.ua

Волынский областной ТЦК разъяснил вопросы, касающиеся ежегодной денежной помощи лицам, которые попали в плен.

Кто имеет право

Военнослужащие и гражданские лица, которые находились в плену.

Члены их семей: один из супругов, родители, дети (включая совершеннолетних), внуки, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, подопечные, а также лица, которые совместно проживают и имеют общие права и обязанности.

Размер помощи

Единовременно 100 000 грн.

Выплата осуществляется Министерством по вопросам реинтеграции на банковский счет заявителя.

Документы для получения

Документ, подтверждающий личность.

Документ, подтверждающий пребывание в плену.

Реквизиты банковского счета для выплаты.

Важные условия

Если члены семьи уже получили помощь в этом году, освобожденный из плена не может повторно ее получить.

Помощь назначается одному члену семьи.

Основания для отказа

Обращение лица, которое не имеет статуса члена семьи пленного.

Неполный пакет документов.

Отсутствие подтверждения пребывания в местах несвободы.

Если члены семьи уже получили выплату в этом году.

Если за выплатой одновременно обратились несколько членов семьи.

