  1. В Украине

Ежегодная денежная помощь лицам, которые попали в плен — что нужно знать

09:24, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ТЦК назвали основания, размер и условия получения денежной помощи лицам, которые попали в плен.
Ежегодная денежная помощь лицам, которые попали в плен — что нужно знать
Фото: veteran.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК разъяснил вопросы, касающиеся ежегодной денежной помощи лицам, которые попали в плен.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто имеет право

Военнослужащие и гражданские лица, которые находились в плену.

Члены их семей: один из супругов, родители, дети (включая совершеннолетних), внуки, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, подопечные, а также лица, которые совместно проживают и имеют общие права и обязанности.

Размер помощи

Единовременно 100 000 грн.

Выплата осуществляется Министерством по вопросам реинтеграции на банковский счет заявителя.

Документы для получения

Документ, подтверждающий личность.

Документ, подтверждающий пребывание в плену.

Реквизиты банковского счета для выплаты.

Важные условия

Если члены семьи уже получили помощь в этом году, освобожденный из плена не может повторно ее получить.

Помощь назначается одному члену семьи.

Основания для отказа

Обращение лица, которое не имеет статуса члена семьи пленного.

Неполный пакет документов.

Отсутствие подтверждения пребывания в местах несвободы.

Если члены семьи уже получили выплату в этом году.

Если за выплатой одновременно обратились несколько членов семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ плен ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Финансовая помощь и социальные гарантии: что предлагают изменить для гражданских, освобожденных из плена

Для семей лиц, которые были лишены свободы из-за войны, могут ввести дополнительные социальные гарантии.

Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]