На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з рушниці: суд виніс вирок батьку

07:36, 20 січня 2026
Трагедія сталася у серпні 2025 року, коли 7-річний хлопчик грався з 6-річною дівчинкою.
У Київській області суд виніс обвинувальний вирок жителю Бориспільського району, через недбале зберігання зброї якого загинула малолітня дитина.

Як повідомили в Київській обласній прокуратурі, трагедія сталася у селі Старе. Чоловік протягом кількох років зберігав у власному будинку гладкоствольну мисливську рушницю та два заряджені патрони у загальній кімнаті — за шафою, фактично у вільному доступі для дітей.

23 серпня 2025 року його 7-річний син грався разом із 6-річною сусідкою. Знаючи, де знаходиться зброя, хлопчик узяв рушницю «для гри», навів її у бік дівчинки та натиснув на спусковий гачок. Унаслідок пострілу дитина отримала смертельні тілесні ушкодження і загинула на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини події. Суд визнав його винним у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною і недбалому зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Крім того, було задоволено цивільний позов представника потерпілих — суд постановив стягнути із чоловіка 10 мільйонів гривень моральної шкоди.

суд прокуратура діти зброя вирок Київська область

