На Киевщине 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку из ружья: суд вынес приговор отцу

07:36, 20 января 2026
Трагедия произошла в августе 2025 года, когда 7-летний мальчик играл с 6-летней девочкой.
В Киевской области суд вынес обвинительный приговор жителю Бориспольского района, из-за небрежного хранения оружия которого погиб малолетний ребенок.

Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, трагедия произошла в селе Старое. Мужчина в течение нескольких лет хранил в собственном доме гладкоствольное охотничье ружье и два заряженных патрона в общей комнате — за шкафом, фактически в свободном доступе для детей.

23 августа 2025 года его 7-летний сын играл вместе с 6-летней соседкой. Зная, где находится оружие, мальчик взял ружье «для игры», навел его в сторону девочки и нажал на спусковой крючок. В результате выстрела ребенок получил смертельные телесные повреждения и погиб на месте.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства происшествия. Суд признал его виновным в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск представителя потерпевших — суд постановил взыскать с мужчины 10 миллионов гривен морального вреда.

