20 січня в усіх регіонах застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго
17:56, 19 січня 2026
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
У вівторок, 20 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило Укренерго.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», - додали у компанії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.