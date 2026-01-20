Наслідки обстрілу Києва: лівий берег без води, понад п’ять тисяч будинків — без тепла

Найбільше постраждали будинки, у яких тепло відновили після обстрілу 9 січня.

Після масованої атаки на столицю без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових будинків. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, майже 80% із цих будинків — це житло, у якому теплопостачання відновили після пошкоджень, завданих 9 січня.

Станом на вечір напередодні з близько шести тисяч будинків лише 16 залишалися без тепла внаслідок попередньої атаки на об’єкти критичної інфраструктури.

Водночас через сьогоднішній обстріл лівобережні райони Києва тимчасово залишилися без водопостачання.

Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням подачі тепла, води й електроенергії до осель киян.

