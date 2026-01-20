Последствия обстрела Киева: левый берег без воды, более пяти тысяч домов — без тепла

Больше всего пострадали дома, в которых тепло восстановили после обстрела 9 января.

После массированной атаки на столицу без теплоснабжения остались 5 635 многоэтажных домов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, почти 80% из этих домов — это жилье, в котором теплоснабжение восстановили после повреждений, нанесенных 9 января.

По состоянию на вечер накануне из около шести тысяч домов лишь 16 оставались без тепла вследствие предыдущей атаки на объекты критической инфраструктуры.

В то же время из-за сегодняшнего обстрела левобережные районы Киева временно остались без водоснабжения.

Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением подачи тепла, воды и электроэнергии в дома киевлян.

