Жінка отримувала допомогу ВПО, маючи власну квартиру: суд зобов’язав повернути 104 тисячі гривень

Суд визнав надмірно виплачені кошти безпідставно отриманими через неповідомлення про зміну обставин.

Колаж: sud.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Покровський міський суд Дніпропетровської області дійшов висновку, що внутрішньо переміщена особа втратила право на державну допомогу після набуття у власність житла поза зоною бойових дій і недобросовісно продовжувала отримувати виплати. Надмірно виплачені кошти підлягають поверненню до бюджету.

Обставини справи

У справі №184/1295/25 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради звернулося до Покровський міський суд Дніпропетровської області з позовом про стягнення з громадянки 104 тис. грн надлишково отриманої допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Як встановив суд, у серпні 2022 року жінка разом із двома неповнолітніми дітьми стала на облік як ВПО та оформила щомісячну допомогу на проживання: 2 тис. грн на себе і по 3 тис. грн на кожну дитину. Загальний розмір допомоги становив 8 тис. грн на місяць. Виплати призначалися та продовжувалися в автоматичному режимі відповідно до урядових порядків.

У червні 2023 року жінка набула у власність квартиру в місті Покров загальною площею 62,3 кв. м. Це місто не належить до територій, де ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими. Водночас із 1 вересня 2023 року набрали чинності зміни до Порядку надання допомоги ВПО, згідно з якими особи, що мають у власності житло поза такими територіями, втрачають право на відповідні виплати.

Незважаючи на це, отримувачка не повідомила орган соціального захисту про зміну обставин, які впливали на право на допомогу, і продовжувала отримувати кошти до вересня 2024 року включно. Загальна сума виплат за весь період склала 208 тис. грн, з яких 104 тис. грн були нараховані після втрати права на допомогу.

Факт наявності житла було встановлено під час верифікації державних виплат у грудні 2024 року. Тоді ж виплату допомоги припинили, а жінці вручили повідомлення з вимогою добровільно повернути надмірно отримані кошти. Вона письмово зобов’язалася зробити це, однак гроші не повернула.

Позиції сторін

Позивач наполягав, що відповідачка зобов’язана була протягом 14 днів повідомити про набуття житла, оскільки ця обставина прямо впливала на її право на державну допомогу. Неповідомлення призвело до безпідставного отримання бюджетних коштів, які підлягають поверненню.

Відповідачка та її представник заперечували проти позову. Вони зазначали, що допомога виплачувалася не лише їй, а й двом неповнолітнім дітям, що вона не має стабільного доходу, перебуває на обліку як безробітна та здійснює догляд за дітьми. На їхню думку, примусове стягнення всієї суми створить для сім’ї надмірний фінансовий тягар.

Оцінка суду

Суд докладно проаналізував норми Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Порядку надання допомоги на проживання ВПО та положення Цивільного кодексу України щодо безпідставного збагачення.

Ключовим для вирішення спору стало те, що:

квартира перебувала у власності відповідачки з червня 2023 року;

житло розташоване на території, де не ведуться бойові дії;

з 1 вересня 2023 року такі обставини є підставою для припинення виплат;

отримувачка була зобов’язана повідомити орган соціального захисту про зміну обставин, але цього не зробила.

Суд наголосив: соціальні виплати, які є засобом до існування, загалом не підлягають поверненню. Виняток становлять випадки, коли вони отримані внаслідок недобросовісної поведінки набувача — зокрема, через подання недостовірних відомостей або неповідомлення про обставини, що впливають на право на допомогу. Саме таку поведінку суд і встановив у цій справі.

Аргументи про складне матеріальне становище та наявність дітей суд визнав такими, що не спростовують факту порушення обов’язків отримувача допомоги та не звільняють від повернення безпідставно отриманих коштів.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов органу соціального захисту. З відповідачки постановлено стягнути 104 000 грн надлишково отриманої допомоги на проживання ВПО та 2 422,40 грн судового збору.

Рішення може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його складення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.