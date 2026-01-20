Женщина получала помощь ВПЛ, имея собственную квартиру: суд обязал вернуть 104 тысячи гривен

Суд признал излишне выплаченные средства безосновательно полученными из-за непредоставления информации об изменении обстоятельств.

Коллаж: sud.ua

Покровский городской суд Днепропетровской области пришел к выводу, что внутренне перемещенное лицо утратило право на государственную помощь после приобретения в собственность жилья вне зоны боевых действий и недобросовестно продолжало получать выплаты. Излишне выплаченные средства подлежат возврату в бюджет.

Обстоятельства дела

По делу №184/1295/25 Управление труда и социальной защиты населения исполнительного комитета Покровского городского совета обратилось в Покровский городской суд Днепропетровской области с иском о взыскании с гражданки 104 тыс. грн излишне полученной помощи на проживание внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Как установил суд, в августе 2022 года женщина вместе с двумя несовершеннолетними детьми стала на учет как ВПЛ и оформила ежемесячную помощь на проживание: 2 тыс. грн на себя и по 3 тыс. грн на каждого ребенка. Общий размер помощи составлял 8 тыс. грн в месяц. Выплаты назначались и продолжались в автоматическом режиме в соответствии с правительственными порядками.

В июне 2023 года женщина приобрела в собственность квартиру в городе Покров общей площадью 62,3 кв. м. Этот город не относится к территориям, где ведутся боевые действия или которые являются временно оккупированными. В то же время с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в Порядок предоставления помощи ВПЛ, согласно которым лица, имеющие в собственности жилье вне таких территорий, утрачивают право на соответствующие выплаты.

Несмотря на это, получательница не сообщила органу социальной защиты об изменении обстоятельств, которые влияли на право на помощь, и продолжала получать средства до сентября 2024 года включительно. Общая сумма выплат за весь период составила 208 тыс. грн, из которых 104 тыс. грн были начислены после утраты права на помощь.

Факт наличия жилья был установлен во время верификации государственных выплат в декабре 2024 года. Тогда же выплату помощи прекратили, а женщине вручили уведомление с требованием добровольно вернуть излишне полученные средства. Она письменно обязалась сделать это, однако деньги не вернула.

Позиции сторон

Истец настаивал, что ответчица была обязана в течение 14 дней сообщить о приобретении жилья, поскольку это обстоятельство прямо влияло на ее право на государственную помощь. Непредоставление такой информации привело к безосновательному получению бюджетных средств, которые подлежат возврату.

Ответчица и ее представитель возражали против иска. Они указывали, что помощь выплачивалась не только ей, но и двум несовершеннолетним детям, что она не имеет стабильного дохода, состоит на учете как безработная и осуществляет уход за детьми. По их мнению, принудительное взыскание всей суммы создаст для семьи чрезмерное финансовое бремя.

Оценка суда

Суд подробно проанализировал нормы Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ и положения Гражданского кодекса Украины относительно неосновательного обогащения.

Ключевым для разрешения спора стало то, что:

квартира находилась в собственности ответчицы с июня 2023 года;

жилье расположено на территории, где не ведутся боевые действия;

с 1 сентября 2023 года такие обстоятельства являются основанием для прекращения выплат;

получательница была обязана сообщить органу социальной защиты об изменении обстоятельств, но этого не сделала.

Суд подчеркнул: социальные выплаты, которые являются средством к существованию, в целом не подлежат возврату. Исключение составляют случаи, когда они получены вследствие недобросовестного поведения приобретателя — в частности, из-за предоставления недостоверных сведений или непредоставления информации об обстоятельствах, влияющих на право на помощь. Именно такое поведение суд и установил в данном деле.

Аргументы о сложном материальном положении и наличии детей суд признал такими, которые не опровергают факта нарушения обязанностей получателя помощи и не освобождают от возврата неосновательно полученных средств.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск органа социальной защиты. С ответчицы постановлено взыскать 104 000 грн излишне полученной помощи на проживание ВПЛ и 2 422,40 грн судебного сбора.

Решение может быть обжаловано в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его составления.

