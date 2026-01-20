  1. В Україні

Як рахуватимуть плату за землю у 2026 році: що слід знати про коефіцієнт індексації

21:06, 20 січня 2026
Коефіцієнт індексації застосують до всіх категорій земель під час розрахунку податку і оренди.
Колаж: sud.ua
У 2026 році власники та користувачі земельних ділянок сплачуватимуть плату за землю з урахуванням коефіцієнта індексації 1,08. Його застосують до нормативної грошової оцінки земель за підсумками 2025 року — незалежно від категорії земель і виду угідь. Про це повідомила Державна податкова служба з посиланням на офіційні дані Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Що означає індексація 1,08

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки напряму впливає на суму:

  • земельного податку;
  • орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Саме проіндексована нормативна грошова оцінка є базою оподаткування для цих платежів.

Як застосовується коефіцієнт

Механізм індексації чітко визначений податковим законодавством:

  • коефіцієнт застосовується кумулятивно, з урахуванням попередніх років;
  • розмір плати за землю залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки конкретної ділянки;
  • порядок застосування встановлено пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу.

Це означає, що для різних земель фінансове навантаження може відрізнятися навіть за однакового коефіцієнта індексації.

Як змінювалися коефіцієнти раніше

Індексація нормативної грошової оцінки земель застосовується в Україні з 1996 року. У різні періоди коефіцієнти суттєво відрізнялися — від 1,0, коли індексація фактично не проводилася, до понад 1,4 у кризові роки.

Зокрема, у 2023 році діяв коефіцієнт 1,051, у 2024-му — 1,12 для всіх категорій земель. Водночас у 2002, 2003, 2004 та 2006 роках індексація нормативної грошової оцінки взагалі не здійснювалася.

