Як рахуватимуть плату за землю у 2026 році: що слід знати про коефіцієнт індексації

Коефіцієнт індексації застосують до всіх категорій земель під час розрахунку податку і оренди.

Колаж: sud.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році власники та користувачі земельних ділянок сплачуватимуть плату за землю з урахуванням коефіцієнта індексації 1,08. Його застосують до нормативної грошової оцінки земель за підсумками 2025 року — незалежно від категорії земель і виду угідь. Про це повідомила Державна податкова служба з посиланням на офіційні дані Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Що означає індексація 1,08

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки напряму впливає на суму:

земельного податку;

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Саме проіндексована нормативна грошова оцінка є базою оподаткування для цих платежів.

Як застосовується коефіцієнт

Механізм індексації чітко визначений податковим законодавством:

коефіцієнт застосовується кумулятивно, з урахуванням попередніх років;

розмір плати за землю залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки конкретної ділянки;

порядок застосування встановлено пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу.

Це означає, що для різних земель фінансове навантаження може відрізнятися навіть за однакового коефіцієнта індексації.

Як змінювалися коефіцієнти раніше

Індексація нормативної грошової оцінки земель застосовується в Україні з 1996 року. У різні періоди коефіцієнти суттєво відрізнялися — від 1,0, коли індексація фактично не проводилася, до понад 1,4 у кризові роки.

Зокрема, у 2023 році діяв коефіцієнт 1,051, у 2024-му — 1,12 для всіх категорій земель. Водночас у 2002, 2003, 2004 та 2006 роках індексація нормативної грошової оцінки взагалі не здійснювалася.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.