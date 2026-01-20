  1. В Украине

Как будут рассчитывать плату за землю в 2026 году: что следует знать о коэффициенте индексации

21:06, 20 января 2026
Коэффициент индексации применят ко всем категориям земель при расчете налога и аренды.
Коллаж: sud.ua
В 2026 году владельцы и пользователи земельных участков будут уплачивать плату за землю с учетом коэффициента индексации 1,08. Его применят к нормативной денежной оценке земель по итогам 2025 года — независимо от категории земель и вида угодий. Об этом сообщила Государственная налоговая служба со ссылкой на официальные данные Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Что означает индексация 1,08

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки напрямую влияет на сумму:

  • земельного налога;
  • арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Именно проиндексированная нормативная денежная оценка является базой налогообложения для этих платежей.

Как применяется коэффициент

Механизм индексации четко определен налоговым законодательством:

  • коэффициент применяется кумулятивно, с учетом предыдущих лет;
  • размер платы за землю зависит от даты проведения нормативной денежной оценки конкретного участка;
  • порядок применения установлен пунктом 289.2 статьи 289 Налогового кодекса.

Это означает, что для разных земель финансовая нагрузка может отличаться даже при одинаковом коэффициенте индексации.

Как изменялись коэффициенты ранее

Индексация нормативной денежной оценки земель применяется в Украине с 1996 года. В разные периоды коэффициенты существенно отличались — от 1,0, когда индексация фактически не проводилась, до более 1,4 в кризисные годы.

В частности, в 2023 году действовал коэффициент 1,051, в 2024-м — 1,12 для всех категорий земель. В то же время в 2002, 2003, 2004 и 2006 годах индексация нормативной денежной оценки вообще не осуществлялась.

налоговая ГНС налоги земля

