У яких випадках іноземцю можуть заборонити в’їзд в Україну — роз’яснення Мін’юсту

Уповноважені представники прикордонної служби мають право приймати рішення про заборону перетину кордону прямо на пункті пропуску.

Громадяни інших держав та особи без громадянства не мають автоматичного права на в’їзд до України. Щоб перетнути кордон, вони повинні дотримуватись вимог прикордонного контролю та правил міграційного законодавства. У разі їх порушення можливе не лише отримання відмови у в’їзді, а й заборона на повторне в’їзд протягом трьох-десяти років. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Умови перетину українського кордону, а також перелік необхідних для цього документів встановлені Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про прикордонний контроль».

Органи Державної прикордонної служби України надають іноземцю або особі без громадянства дозвіл на перетинання державного кордону у разі в’їзду в Україну за умови:

1) наявності в нього дійсного паспортного документа;

2) відсутності щодо нього рішення уповноваженого державного органу України про заборону в’їзду в Україну;

3) наявності в нього в’їзної візи, якщо інше не передбачено законодавством України;

4) підтвердження мети запланованого перебування;

5) наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави або наявності в нього можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України (останнє — для громадянина держави, включеної до переліку держав, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та особи без громадянства, яка постійно проживає у державі, включеній до такого переліку);

6) виконання ним вимог щодо строків перебування в Україні.

У разі, якщо особа не дотримується хоча б однієї з цих умов, їй видається відмова у перетині державного кордону. Зокрема, в’їзд не дозволяється:

- в інтересах національної безпеки України, для запобігання протиправним діям, що загрожують життєво важливим інтересам держави, або з метою боротьби з організованою злочинністю;

- за необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

- у разі подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

- якщо паспорт чи віза підроблені, зіпсовані, не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;

- якщо особа порушила правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог органів, які здійснюють контроль на кордоні;

- за наявності невиконаних рішень суду або органів державної влади, майнових зобов’язань на території України;

- якщо особа здійснила в’їзд на ТОТ або виїзд з них із порушенням встановленого порядку або здійснила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

Рішення про відмову у перетинанні державного кордону може бути ухвалене безпосередньо в пункті пропуску уповноваженими посадовими особами Державної прикордонної служби України.

Водночас рішення про заборону в'їзду в Україну ухвалюється Державною міграційною службою України або іншими уповноваженими державними органами. Строк такої заборони зазвичай становить три роки, а у разі повторного порушення може бути продовжений до десяти років.

