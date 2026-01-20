В каких случаях иностранцу могут запретить въезд в Украину — разъяснение Минюста

Уполномоченные представители пограничной службы вправе принимать решение о запрещении пересечения границы прямо на пункте пропуска.

фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Граждане других государств и лица без гражданства не имеют автоматического права на въезд в Украину. Чтобы пересечь границу, они должны соблюдать требования пограничного контроля и нормы миграционного законодательства. В случае их нарушения возможно не только получение отказа во въезде, но и запрет на повторный въезд сроком от трёх до десяти лет. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Условия пересечения украинской границы, а также перечень необходимых для этого документов установлены Законами Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле».

Органы Государственной пограничной службы Украины предоставляют иностранцу или лицу без гражданства разрешение на пересечение государственной границы при въезде в Украину при наличии:

действительного паспортного документа;

отсутствия в отношении него решения уполномоченного государственного органа Украины о запрете въезда в Украину;

въездной визы (если иное не предусмотрено законодательством Украины);

подтверждения цели запланированного пребывания;

достаточного финансового обеспечения на период пребывания и для возвращения в страну происхождения или транзита в третью страну, либо возможности законным способом получить такое обеспечение на территории Украины (это касается граждан стран, включённых в перечень, утверждённый Кабинетом Министров Украины, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в таких странах);

соблюдения требований по срокам пребывания в Украине.

Если лицо не выполняет хотя бы одно из этих условий, ему выдается отказ в пересечении государственной границы. В частности, въезд не разрешается:

в интересах национальной безопасности Украины, для предотвращения противоправных действий, угрожающих жизненно важным интересам государства, или с целью борьбы с организованной преступностью;

при необходимости охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине;

в случае предоставления заведомо ложной информации или поддельных документов;

если паспорт или виза поддельные, испорченные, не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;

если лицо нарушило правила пересечения государственной границы Украины, таможенные правила, санитарные нормы или не выполнило законных требований органов, осуществляющих контроль на границе;

при наличии невыполненных решений суда или государственных органов, имущественных обязательств на территории Украины;

если лицо въехало на временно оккупированные территории или выехало с них с нарушением установленного порядка либо пыталось попасть туда вне контрольных пунктов въезда-выезда.

Решение об отказе в пересечении государственной границы может быть принято непосредственно в пункте пропуска уполномоченными должностными лицами Государственной пограничной службы Украины.

В то же время решение о запрете въезда в Украину принимается Государственной миграционной службой Украины или другими уполномоченными государственными органами. Срок такого запрета обычно составляет три года, а в случае повторного нарушения может быть продлён до десяти лет.

