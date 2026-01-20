  1. В Украине

В каких случаях иностранцу могут запретить въезд в Украину — разъяснение Минюста

16:36, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уполномоченные представители пограничной службы вправе принимать решение о запрещении пересечения границы прямо на пункте пропуска.
В каких случаях иностранцу могут запретить въезд в Украину — разъяснение Минюста
фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане других государств и лица без гражданства не имеют автоматического права на въезд в Украину. Чтобы пересечь границу, они должны соблюдать требования пограничного контроля и нормы миграционного законодательства. В случае их нарушения возможно не только получение отказа во въезде, но и запрет на повторный въезд сроком от трёх до десяти лет. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Условия пересечения украинской границы, а также перечень необходимых для этого документов установлены Законами Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле».

Органы Государственной пограничной службы Украины предоставляют иностранцу или лицу без гражданства разрешение на пересечение государственной границы при въезде в Украину при наличии:

  • действительного паспортного документа;
  • отсутствия в отношении него решения уполномоченного государственного органа Украины о запрете въезда в Украину;
  • въездной визы (если иное не предусмотрено законодательством Украины);
  • подтверждения цели запланированного пребывания;
  • достаточного финансового обеспечения на период пребывания и для возвращения в страну происхождения или транзита в третью страну, либо возможности законным способом получить такое обеспечение на территории Украины (это касается граждан стран, включённых в перечень, утверждённый Кабинетом Министров Украины, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в таких странах);
  • соблюдения требований по срокам пребывания в Украине.

Если лицо не выполняет хотя бы одно из этих условий, ему выдается отказ в пересечении государственной границы. В частности, въезд не разрешается:

  • в интересах национальной безопасности Украины, для предотвращения противоправных действий, угрожающих жизненно важным интересам государства, или с целью борьбы с организованной преступностью;
  • при необходимости охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине;
  • в случае предоставления заведомо ложной информации или поддельных документов;
  • если паспорт или виза поддельные, испорченные, не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;
  • если лицо нарушило правила пересечения государственной границы Украины, таможенные правила, санитарные нормы или не выполнило законных требований органов, осуществляющих контроль на границе;
  • при наличии невыполненных решений суда или государственных органов, имущественных обязательств на территории Украины;
  • если лицо въехало на временно оккупированные территории или выехало с них с нарушением установленного порядка либо пыталось попасть туда вне контрольных пунктов въезда-выезда.

Решение об отказе в пересечении государственной границы может быть принято непосредственно в пункте пропуска уполномоченными должностными лицами Государственной пограничной службы Украины.

В то же время решение о запрете въезда в Украину принимается Государственной миграционной службой Украины или другими уполномоченными государственными органами. Срок такого запрета обычно составляет три года, а в случае повторного нарушения может быть продлён до десяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]