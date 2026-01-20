НАЗК пояснило, як і коли подавати декларації після втрати права на відтермінування

Що важливо знати та які строки діють після втрати права на відтермінування.

Окремі категорії посадовців мають право на відтермінування подання електронних декларацій. Водночас після припинення підстав, які надавали таке право, декларанти зобов’язані подати всі раніше не подані декларації у визначені строки. Про це нагадали в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

У НАЗК зазначають, що у разі припинення умов для відтермінування декларації необхідно подати не пізніше ніж протягом 90 календарних днів із дня зміни таких умов. Це правило стосується всіх декларацій, які не були подані раніше.

Окремо роз’яснено порядок подання декларації за 2025 рік. Якщо підстава для відтермінування припинила дію до початку кампанії декларування, тобто до 1 січня 2026 року, декларацію за 2025 рік потрібно подати у загальний строк — до 31 березня 2026 року включно. Якщо ж умова припинилася після початку кампанії декларування, декларант має 90 календарних днів для подання декларації за 2025 рік.

Для спрощення процесу подання декларацій у НАЗК радять активно користуватися ІТ-інструментами — сервісами «Дані для декларації» та «Часткове автозаповнення чернетки декларації». Вони дозволяють автоматично підтягувати інформацію з 15 державних реєстрів щодо активів і доходів декларанта та членів його сім’ї, що значно зменшує кількість технічних помилок і прискорює заповнення документа, навіть якщо декларації не подавалися кілька років.

Після подання декларацій за попередні періоди НАЗК рекомендує звернутися до агентства через персональний електронний кабінет Реєстру декларацій, створивши нове повідомлення у вкладці «Мої повідомлення», та вказати причину відтермінування та додати підтвердні документи припинення умов.

