  1. В Україні

НАЗК пояснило, як і коли подавати декларації після втрати права на відтермінування

15:42, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Що важливо знати та які строки діють після втрати права на відтермінування.
НАЗК пояснило, як і коли подавати декларації після втрати права на відтермінування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Окремі категорії посадовців мають право на відтермінування подання електронних декларацій. Водночас після припинення підстав, які надавали таке право, декларанти зобов’язані подати всі раніше не подані декларації у визначені строки. Про це нагадали в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У НАЗК зазначають, що у разі припинення умов для відтермінування декларації необхідно подати не пізніше ніж протягом 90 календарних днів із дня зміни таких умов. Це правило стосується всіх декларацій, які не були подані раніше.

Окремо роз’яснено порядок подання декларації за 2025 рік. Якщо підстава для відтермінування припинила дію до початку кампанії декларування, тобто до 1 січня 2026 року, декларацію за 2025 рік потрібно подати у загальний строк — до 31 березня 2026 року включно. Якщо ж умова припинилася після початку кампанії декларування, декларант має 90 календарних днів для подання декларації за 2025 рік.

Для спрощення процесу подання декларацій у НАЗК радять активно користуватися ІТ-інструментами — сервісами «Дані для декларації» та «Часткове автозаповнення чернетки декларації». Вони дозволяють автоматично підтягувати інформацію з 15 державних реєстрів щодо активів і доходів декларанта та членів його сім’ї, що значно зменшує кількість технічних помилок і прискорює заповнення документа, навіть якщо декларації не подавалися кілька років.

Після подання декларацій за попередні періоди НАЗК рекомендує звернутися до агентства через персональний електронний кабінет Реєстру декларацій, створивши нове повідомлення у вкладці «Мої повідомлення», та вказати причину відтермінування та додати підтвердні документи припинення умов.

Також ми писали, що робити держслужбовцям, якщо зробили помилку в декларації – коли і як можна все виправити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація держслужбовці НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]