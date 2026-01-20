НАПК разъяснило, как и когда подавать декларации после утраты права на отсрочку

Что важно знать и какие сроки действуют после потери права на отсрочку.

Отдельные категории должностных лиц имеют право на отсрочку подачи электронных деклараций. В то же время после прекращения оснований, которые предоставляли такое право, декларанты обязаны подать все ранее не поданные декларации в установленные сроки. Об этом напомнили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

В НАПК отмечают, что в случае прекращения условий для отсрочки декларации необходимо подать не позднее чем в течение 90 календарных дней со дня изменения таких условий. Это правило касается всех деклараций, которые не были поданы ранее.

Отдельно разъяснен порядок подачи декларации за 2025 год. Если основание для отсрочки прекратило действие до начала кампании декларирования, то есть до 1 января 2026 года, декларацию за 2025 год необходимо подать в общий срок — до 31 марта 2026 года включительно. Если же условие прекратило действие после начала кампании декларирования, декларант имеет 90 календарных дней для подачи декларации за 2025 год.

Для упрощения процесса подачи деклараций в НАПК советуют активно пользоваться ИТ-инструментами — сервисами «Данные для декларации» и «Частичное автозаполнение черновика декларации». Они позволяют автоматически подтягивать информацию из 15 государственных реестров об активах и доходах декларанта и членов его семьи, что значительно уменьшает количество технических ошибок и ускоряет заполнение документа, даже если декларации не подавались несколько лет.

После подачи деклараций за предыдущие периоды НАПК рекомендует обратиться в агентство через персональный электронный кабинет Реестра деклараций, создав новое сообщение во вкладке «Мои сообщения», указать причину отсрочки и добавить подтверждающие документы о прекращении соответствующих условий.

