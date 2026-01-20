  1. В Украине

НАПК разъяснило, как и когда подавать декларации после утраты права на отсрочку

15:42, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что важно знать и какие сроки действуют после потери права на отсрочку.
НАПК разъяснило, как и когда подавать декларации после утраты права на отсрочку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдельные категории должностных лиц имеют право на отсрочку подачи электронных деклараций. В то же время после прекращения оснований, которые предоставляли такое право, декларанты обязаны подать все ранее не поданные декларации в установленные сроки. Об этом напомнили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В НАПК отмечают, что в случае прекращения условий для отсрочки декларации необходимо подать не позднее чем в течение 90 календарных дней со дня изменения таких условий. Это правило касается всех деклараций, которые не были поданы ранее.

Отдельно разъяснен порядок подачи декларации за 2025 год. Если основание для отсрочки прекратило действие до начала кампании декларирования, то есть до 1 января 2026 года, декларацию за 2025 год необходимо подать в общий срок — до 31 марта 2026 года включительно. Если же условие прекратило действие после начала кампании декларирования, декларант имеет 90 календарных дней для подачи декларации за 2025 год.

Для упрощения процесса подачи деклараций в НАПК советуют активно пользоваться ИТ-инструментами — сервисами «Данные для декларации» и «Частичное автозаполнение черновика декларации». Они позволяют автоматически подтягивать информацию из 15 государственных реестров об активах и доходах декларанта и членов его семьи, что значительно уменьшает количество технических ошибок и ускоряет заполнение документа, даже если декларации не подавались несколько лет.

После подачи деклараций за предыдущие периоды НАПК рекомендует обратиться в агентство через персональный электронный кабинет Реестра деклараций, создав новое сообщение во вкладке «Мои сообщения», указать причину отсрочки и добавить подтверждающие документы о прекращении соответствующих условий.

Также мы писали, что делать госслужащим, если допустили ошибку в декларации — когда и как можно все исправить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация госслужащие НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]