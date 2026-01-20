  1. В Україні

Як допомогти собаці під час обстрілів: поради кінолога

22:54, 20 січня 2026
Кінолог пояснив, чому не можна кричати на собаку під час обстрілів.
Фото: Freepik
Під час обстрілів домашні тварини, зокрема собаки, зазнають сильного стресу через підвищену чутливість слуху. Панічна поведінка — тремтіння, скавчання, спроби сховатися — є природною реакцією, а не проявом непослуху.

Начальник кінологічного центру ГУНП у Черкаській області, поліцейський-кінолог Павло Садохов пояснив, як власникам правильно діяти в таких ситуаціях. За його словами, під час вибухів не слід кричати на собаку або карати її за страх, тягнути силоміць зі сховку чи намагатися закривати або зав’язувати тварині вуха, оскільки це завдає болю та посилює паніку. Натомість рекомендується говорити спокійним голосом, дозволити тварині перебувати в безпечному місці та, за можливості, створити фоновий шум — увімкнути музику або телевізор.

Фахівець також застерігає, що налякана тварина може поводитися нетипово й навіть проявляти агресію. У такі моменти важливо уникати різких рухів і не торкатися собаки без потреби.

Кінолог радить готуватися до стресових ситуацій заздалегідь. Зокрема, облаштувати для собаки тихе місце без вікон і покласти туди улюблені речі тварини. Якщо обстріл застав на вулиці, слід якомога швидше знайти укриття, зберігаючи спокій. У разі, якщо ознаки стресу не зникають — собака відмовляється від їжі, постійно тремтить або поводиться агресивно — необхідно звернутися до ветеринарного лікаря.

Україна війна тварини

Публікації
