Как помочь собаке во время обстрелов: советы кинолога

Кинолог объяснил, почему нельзя кричать на собаку во время обстрелов.

Фото: Freepik

Во время обстрелов домашние животные, в частности собаки, испытывают сильный стресс из-за повышенной чувствительности слуха. Паническое поведение — дрожь, скулеж, попытки спрятаться — является естественной реакцией, а не проявлением непослушания.

Начальник кинологического центра ГУНП в Черкасской области, полицейский-кинолог Павел Садохов объяснил, как владельцам правильно действовать в таких ситуациях. По его словам, во время взрывов не следует кричать на собаку или наказывать ее за страх, тянуть силой из укрытия или пытаться закрывать либо перевязывать животному уши, поскольку это причиняет боль и усиливает панику. Вместо этого рекомендуется говорить спокойным голосом, позволить животному находиться в безопасном месте и, по возможности, создать фоновый шум — включить музыку или телевизор.

Специалист также предупреждает, что напуганное животное может вести себя нетипично и даже проявлять агрессию. В такие моменты важно избегать резких движений и не прикасаться к собаке без необходимости.

Кинолог советует готовиться к стрессовым ситуациям заранее. В частности, обустроить для собаки тихое место без окон и положить туда ее любимые вещи. Если обстрел застал на улице, следует как можно быстрее найти укрытие, сохраняя спокойствие. В случае если признаки стресса не исчезают — собака отказывается от еды, постоянно дрожит или ведет себя агрессивно — необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

