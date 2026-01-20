На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень графіки не діють.

У вівторок, 20 січня, на Дніпропетровщина застосовані екстрені відключення. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Зазначається, що екстрені відключення застосовані за командою Укренерго.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

У ДТЕК також обіцяють інформувати про зміни.

