В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

Во время экстренных отключений графики не действуют.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 20 января, в Днепропетровской области были применены экстренные отключения. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Отмечается, что экстренные отключения применены по команде Укрэнерго.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В ДТЭК также обещают информировать об изменениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.