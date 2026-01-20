В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
14:30, 20 января 2026
Во время экстренных отключений графики не действуют.
Фото: freepik.com
Во вторник, 20 января, в Днепропетровской области были применены экстренные отключения. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Отмечается, что экстренные отключения применены по команде Укрэнерго.
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
В ДТЭК также обещают информировать об изменениях.
