У Києві понад 150 бюветів можуть працювати від генераторів

23:12, 20 січня 2026
Понад 150 бюветів у різних районах столиці можуть працювати від генераторів.
У Києві понад 150 бюветів можуть працювати від генераторів
Фото: КМДА
У столиці для забезпечення мешканців водою у разі знеструмлення діє мережа з понад 170 бюветних комплексів. Наразі 154 із них мають технічну можливість підключення до генератора. Про це повідомили в СВКП «Київводфонд».

У підприємстві пояснили, що бюветна мережа використовується як тимчасове джерело водопостачання для киян у випадках, коли через відключення електроенергії зупиняється робота насосних станцій. Бювети забезпечують доступ до води до моменту повного відновлення централізованого водопостачання.

Бюветні комплекси розташовані у пішій доступності в усіх мікрорайонах міста. Знайти найближчий бювет можна на електронній мапі на сайті «Київводфонду». На карті комплекси, які можуть працювати з генератором, позначені фіолетовим кольором.

