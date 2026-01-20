У Києві понад 150 бюветів можуть працювати від генераторів

Понад 150 бюветів у різних районах столиці можуть працювати від генераторів.

Фото: КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці для забезпечення мешканців водою у разі знеструмлення діє мережа з понад 170 бюветних комплексів. Наразі 154 із них мають технічну можливість підключення до генератора. Про це повідомили в СВКП «Київводфонд».

У підприємстві пояснили, що бюветна мережа використовується як тимчасове джерело водопостачання для киян у випадках, коли через відключення електроенергії зупиняється робота насосних станцій. Бювети забезпечують доступ до води до моменту повного відновлення централізованого водопостачання.

Бюветні комплекси розташовані у пішій доступності в усіх мікрорайонах міста. Знайти найближчий бювет можна на електронній мапі на сайті «Київводфонду». На карті комплекси, які можуть працювати з генератором, позначені фіолетовим кольором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.