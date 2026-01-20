  1. В Украине

В Киеве более 150 бюветов могут работать от генераторов

23:12, 20 января 2026
Более 150 бюветов в разных районах столицы могут работать от генераторов.
В Киеве более 150 бюветов могут работать от генераторов
Фото: КГГА
В столице для обеспечения жителей водой в случае обесточивания действует сеть из более чем 170 бюветных комплексов. В настоящее время 154 из них имеют техническую возможность подключения к генератору. Об этом сообщили в СВКП «Киевводфонд».

В предприятии пояснили, что бюветная сеть используется как временный источник водоснабжения для киевлян в случаях, когда из-за отключения электроэнергии останавливается работа насосных станций. Бюветы обеспечивают доступ к воде до момента полного восстановления централизованного водоснабжения.

Бюветные комплексы расположены в пешей доступности во всех микрорайонах города. Найти ближайший бювет можно на электронной карте на сайте «Киевводфонда». На карте комплексы, которые могут работать от генератора, обозначены фиолетовым цветом.

Киев Украина война военное положение вода

