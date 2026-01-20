Що означають літери DI та ED на номерах автомобілів — роз’яснення
На українських дорогах дедалі частіше можна помітити автомобілі з номерними знаками серій DI та ED. Для багатьох водіїв ці літери викликають запитання, адже вони не відповідають жодному регіону. Насправді йдеться не про географію, а про спосіб отримання послуги з перереєстрації авто.
Як пояснюють у сервісних центрах МВС, нові серії номерних знаків напряму пов’язані з розвитком електронних сервісів.
Що означають серії DI та ED
- DI — номер присвоюється у разі перереєстрації транспортного засобу через застосунок Дія.
- ED — використовується, якщо послугу оформлено онлайн через Кабінет водія.
Обидві серії не мають регіональної прив’язки. Вони одразу сигналізують: власник скористався цифровим сервісом і не відвідував сервісний центр особисто.
Чому це важливо
Запровадження таких номерних знаків — один із практичних результатів цифровізації державних послуг. Це дає кілька ключових переваг:
- менше навантаження на сервісні центри МВС,
- швидше та зручніше оформлення документів для громадян,
- прозорість і простежуваність онлайн-послуг.
Фактично серії DI та ED стали візуальним маркером того, що держава переходить від паперових процедур до цифрових рішень.
