Що означають літери DI та ED на номерах автомобілів — роз’яснення

Ці серії не прив’язані до регіону і вказують на онлайн-спосіб перереєстрації транспортного засобу.

На українських дорогах дедалі частіше можна помітити автомобілі з номерними знаками серій DI та ED. Для багатьох водіїв ці літери викликають запитання, адже вони не відповідають жодному регіону. Насправді йдеться не про географію, а про спосіб отримання послуги з перереєстрації авто.

Як пояснюють у сервісних центрах МВС, нові серії номерних знаків напряму пов’язані з розвитком електронних сервісів.

Що означають серії DI та ED

DI — номер присвоюється у разі перереєстрації транспортного засобу через застосунок Дія.

ED — використовується, якщо послугу оформлено онлайн через Кабінет водія.

Обидві серії не мають регіональної прив’язки. Вони одразу сигналізують: власник скористався цифровим сервісом і не відвідував сервісний центр особисто.

Чому це важливо

Запровадження таких номерних знаків — один із практичних результатів цифровізації державних послуг. Це дає кілька ключових переваг:

менше навантаження на сервісні центри МВС,

швидше та зручніше оформлення документів для громадян,

прозорість і простежуваність онлайн-послуг.

Фактично серії DI та ED стали візуальним маркером того, що держава переходить від паперових процедур до цифрових рішень.

