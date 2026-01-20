  1. В Україні

Що означають літери DI та ED на номерах автомобілів — роз’яснення

23:30, 20 січня 2026
Ці серії не прив’язані до регіону і вказують на онлайн-спосіб перереєстрації транспортного засобу.
На українських дорогах дедалі частіше можна помітити автомобілі з номерними знаками серій DI та ED. Для багатьох водіїв ці літери викликають запитання, адже вони не відповідають жодному регіону. Насправді йдеться не про географію, а про спосіб отримання послуги з перереєстрації авто.

Як пояснюють у сервісних центрах МВС, нові серії номерних знаків напряму пов’язані з розвитком електронних сервісів.

Що означають серії DI та ED

  • DI — номер присвоюється у разі перереєстрації транспортного засобу через застосунок Дія.
  • ED — використовується, якщо послугу оформлено онлайн через Кабінет водія.

Обидві серії не мають регіональної прив’язки. Вони одразу сигналізують: власник скористався цифровим сервісом і не відвідував сервісний центр особисто.

Чому це важливо

Запровадження таких номерних знаків — один із практичних результатів цифровізації державних послуг. Це дає кілька ключових переваг:

  • менше навантаження на сервісні центри МВС,
  • швидше та зручніше оформлення документів для громадян,
  • прозорість і простежуваність онлайн-послуг.

Фактично серії DI та ED стали візуальним маркером того, що держава переходить від паперових процедур до цифрових рішень.

сервісний центр МВС автомобіль

