Что означают буквы DI и ED на номерных знаках автомобилей — разъяснение

23:30, 20 января 2026
Эти серии не привязаны к региону и указывают на онлайн-способ перерегистрации транспортного средства.
На украинских дорогах все чаще можно заметить автомобили с номерными знаками серий DI и ED. У многих водителей эти буквы вызывают вопросы, так как они не соответствуют ни одному региону. На самом деле речь идет не о географии, а о способе получения услуги по перерегистрации авто.

Как поясняют в сервисных центрах МВД, новые серии номерных знаков напрямую связаны с развитием электронных сервисов.

Что означают серии DI и ED

  • DI — номер присваивается в случае перерегистрации транспортного средства через приложение Дия.
  • ED — используется, если услуга оформлена онлайн через Кабинет водителя.

Обе серии не имеют региональной привязки. Они сразу сигнализируют: владелец воспользовался цифровым сервисом и не посещал сервисный центр лично.

Почему это важно

Введение таких номерных знаков — один из практических результатов цифровизации государственных услуг. Это дает несколько ключевых преимуществ:

  • меньшая нагрузка на сервисные центры МВД,
  • более быстрое и удобное оформление документов для граждан,
  • прозрачность и отслеживаемость онлайн-услуг.

Фактически серии DI и ED стали визуальным маркером того, что государство переходит от бумажных процедур к цифровым решениям.

