Что означают буквы DI и ED на номерных знаках автомобилей — разъяснение
На украинских дорогах все чаще можно заметить автомобили с номерными знаками серий DI и ED. У многих водителей эти буквы вызывают вопросы, так как они не соответствуют ни одному региону. На самом деле речь идет не о географии, а о способе получения услуги по перерегистрации авто.
Как поясняют в сервисных центрах МВД, новые серии номерных знаков напрямую связаны с развитием электронных сервисов.
Что означают серии DI и ED
- DI — номер присваивается в случае перерегистрации транспортного средства через приложение Дия.
- ED — используется, если услуга оформлена онлайн через Кабинет водителя.
Обе серии не имеют региональной привязки. Они сразу сигнализируют: владелец воспользовался цифровым сервисом и не посещал сервисный центр лично.
Почему это важно
Введение таких номерных знаков — один из практических результатов цифровизации государственных услуг. Это дает несколько ключевых преимуществ:
- меньшая нагрузка на сервисные центры МВД,
- более быстрое и удобное оформление документов для граждан,
- прозрачность и отслеживаемость онлайн-услуг.
Фактически серии DI и ED стали визуальным маркером того, что государство переходит от бумажных процедур к цифровым решениям.
