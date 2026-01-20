Морози в Україні: як довго триватимуть і коли чекати тепла

В Україні утримується холодна погода, однак найближчими днями очікується поступове потепління — прогноз погоди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні поступово слабшатимуть морози, а перші відчутні ознаки потепління можуть з’явитися вже наприкінці січня. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

За її словами, вже з завтрашнього дня денна температура почне поступово зростати, хоча ночі залишатимуться холодними.

За прогнозами, найбільш м’якою температура буде у південних регіонах — там стовпчики термометрів можуть піднятися близько до нуля.

У нічний час по всій країні зберігатиметься морозна погода — від -10 до -17°C. Вдень температура повітря сягатиме:

у середньому по країні: -4…-8°C;

на півночі: подекуди до -10°C.

Вітер очікується з південного заходу або півдня, що, як зазначає Діденко, є добрим знаком.

У столиці в ніч з вівторка на середу температура опуститься до -12…-14°C, а вдень сягатиме -6…-8°C. Опадів не буде, але на дорогах можлива ожеледиця.

Відчутне потепління прийде наприкінці тижня — 25–26 січня, коли вдень температура може досягти 0°C і навіть піднятись трохи вище.

“Цей тиждень треба протриматися спокійно… але з наступного тижня все ж морози мають відступити”, — наголосила Діденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.