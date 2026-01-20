  1. В Украине

Морозы в Украине: как долго будут продолжаться и когда ждать тепла

20:30, 20 января 2026
В Украине сохраняется холодная погода, однако в ближайшие дни ожидается постепенное потепление — прогноз погоды.
В Украине постепенно начнут ослабевать морозы, а первые заметные признаки потепления могут появиться уже в конце января. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, уже с завтрашнего дня дневная температура начнёт понемногу повышаться, хотя ночи останутся холодными.

По прогнозам, самая мягкая температура будет в южных регионах — там столбики термометров могут подняться близко к нулю.

В ночное время по всей стране сохранится морозная погода — от -10 до -17°C. Днём температура воздуха составит:

в среднем по стране: -4…-8°C;

на севере: местами до -10°C.

Ожидается юго-западный или южный ветер, что, как отмечает Диденко, является хорошим признаком.

В столице в ночь с вторника на среду температура опустится до -12…-14°C, а днём составит -6…-8°C. Осадков не будет, но на дорогах возможна гололедица.

Заметное потепление придёт в конце недели — 25–26 января, когда днём температура может достичь 0°C и даже немного превысить этот показатель.

«Эту неделю нужно спокойно пережить… но уже с начала следующей морозы должны отступить», — подчеркнула Диденко.

прогноз погоды погода

