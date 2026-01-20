Як вимикатимуть світло на Одещині 21 січня — ДТЕК оприлюднив графіки

На Одещині діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 21 січня, в Одеській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Також там підкреслили, графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

«Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення», - йдеться у заяві.

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 21 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.