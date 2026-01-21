Жителька Луганщини заочно отримала 10 років тюрми за участь у «виборчій комісії» окупантів

Жінку засудили за співпрацю з РФ.

Васильківський районний суд Дніпропетровської області заочно визнав винною громадянку за участь у проведенні незаконного «референдуму» на окупованій території Луганської області, що кваліфікується як посягання на територіальну цілісність України та колабораційна діяльність. Про це повідомили у суді.

Суд встановив, що у вересні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій частині Луганщини, жінка добровільно приєдналась до незаконної «територіальної виборчої комісії», створеної окупаційною владою рф. Вона брала активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму щодо приєднання регіону до складу РФ.

Громадянка виконувала обов’язки члена так званої комісії: формувала списки виборців, видавала бюлетені, рахувала голоси та складала протоколи. Ці дії сприяли порушенню Конституції України та зазіханню на її суверенітет.

За вироком суду, їй призначено покарання: 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, що їй належить. Також на 15 років їй заборонено працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронній або судовій системі, а також брати участь у виборчих процесах та референдумах.

Наразі вирок ще не набрав чинності.

