  1. В Украине

Жительница Луганщины заочно получила 10 лет тюрьмы за участие в «избирательной комиссии» оккупантов

11:14, 21 января 2026
Женщину осудили за сотрудничество с РФ.
Васильковский районный суд Днепропетровской области заочно признал виновной гражданку за участие в проведении незаконного «референдума» на оккупированной территории Луганской области, который квалифицируется как посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационную деятельность. Об этом сообщили в суде.

Суд установил, что в сентябре 2022 года, находясь на временно оккупированной части Луганской области, женщина добровольно присоединилась к незаконной «территориальной избирательной комиссии», созданной оккупационными властями России. Она активно участвовала в организации и проведении псевдореферендума по присоединению региона к составу РФ.

Гражданка исполняла обязанности члена так называемой комиссии: формировала списки избирателей, выдавала бюллетени, считала голоса и составляла протоколы. Эти действия способствовали нарушению Конституции Украины и посягательствам на ее суверенитет.

По приговору суда, ей назначено наказание: 10 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. Также на 15 лет ей запрещено работать в органах государственной власти, местного самоуправления, правоохранительной или судебной системе, а также принимать участие в избирательных процессах и референдумах.

Пока приговор еще не вступил в силу.

приговор

