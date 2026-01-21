Порушення у ТЦК на Київщині: Омбудсман заявив про відсутність реакції

Дмитро Лубінець вимагає реагування через неналежні умови утримання в Білоцерківському РТЦК та СП.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про відсутність реакції на зафіксовані порушення умов утримання військовозобов’язаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП.

За словами Омбудсмана, у приміщеннях ТЦК зафіксовано антисанітарію, відсутність належних спальних місць і базових умов для гігієни. Відео з відповідними порушеннями поширюють в соціальних мережах.

Лубінець наголосив, що ще 4 грудня минулого року Офіс Омбудсмана здійснив моніторинговий візит до цього ТЦК та СП і офіційно зафіксував проблеми. Керівництву було вказано привести умови перебування військовозобов’язаних у відповідність до постанови Кабінету Міністрів №560 та директив Генерального штабу ЗСУ. Закон, за його словами, прямо зобов’язує ТЦК та СП у взаємодії з місцевими адміністраціями забезпечити належні умови.

«Це було півтора місяці тому. Час на виправлення був. Повноваження були. Результату — немає!», — підкреслив Омбудсман.

Він зазначив, що відсутність реакції призвела до повторної хвилі публічних скандалів, які негативно впливають на суспільну єдність.

У зв’язку з цим Лубінець повідомив, що скерував офіційні звернення до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської обласної військової адміністрації з вимогою негайного і реального реагування, ухвалення конкретних рішень та притягнення винних до відповідальності.

