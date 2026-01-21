  1. В Україні

Порушення у ТЦК на Київщині: Омбудсман заявив про відсутність реакції

09:45, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дмитро Лубінець вимагає реагування через неналежні умови утримання в Білоцерківському РТЦК та СП.
Порушення у ТЦК на Київщині: Омбудсман заявив про відсутність реакції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про відсутність реакції на зафіксовані порушення умов утримання військовозобов’язаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Омбудсмана, у приміщеннях ТЦК зафіксовано антисанітарію, відсутність належних спальних місць і базових умов для гігієни. Відео з відповідними порушеннями поширюють в соціальних мережах.

Лубінець наголосив, що ще 4 грудня минулого року Офіс Омбудсмана здійснив моніторинговий візит до цього ТЦК та СП і офіційно зафіксував проблеми. Керівництву було вказано привести умови перебування військовозобов’язаних у відповідність до постанови Кабінету Міністрів №560 та директив Генерального штабу ЗСУ. Закон, за його словами, прямо зобов’язує ТЦК та СП у взаємодії з місцевими адміністраціями забезпечити належні умови.

«Це було півтора місяці тому. Час на виправлення був. Повноваження були. Результату — немає!», — підкреслив Омбудсман.

Він зазначив, що відсутність реакції призвела до повторної хвилі публічних скандалів, які негативно впливають на суспільну єдність.

У зв’язку з цим Лубінець повідомив, що скерував офіційні звернення до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської обласної військової адміністрації з вимогою негайного і реального реагування, ухвалення конкретних рішень та притягнення винних до відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Київська область ТЦК Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]