Нарушения в ТЦК на Киевщине: Омбудсмен заявил об отсутствии реакции

09:45, 21 января 2026
Дмитрий Лубинец требует реагирования из-за ненадлежащих условий содержания в Белоцерковском РТЦК и СП..
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об отсутствии реакции на зафиксированные нарушения условий содержания военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК и СП.

По словам Омбудсмена, в помещениях ТЦК зафиксированы антисанитария, отсутствие надлежащих спальных мест и базовых условий для гигиены. Видео с соответствующими нарушениями распространяются в социальных сетях.

Лубинец подчеркнул, что еще 4 декабря прошлого года Офис Омбудсмена осуществил мониторинговый визит в этот ТЦК и СП и официально зафиксировал проблемы. Руководству было указано привести условия пребывания военнообязанных в соответствие с постановлением Кабинета Министров №560 и директивами Генерального штаба ВСУ. Закон, по его словам, прямо обязывает ТЦК и СП во взаимодействии с местными администрациями обеспечивать надлежащие условия.

«Это было полтора месяца назад. Время на исправление было. Полномочия были. Результата — нет!», — подчеркнул Омбудсмен.

Он отметил, что отсутствие реакции привело к повторной волне публичных скандалов, которые негативно влияют на общественное единство.

В связи с этим Лубинец сообщил, что направил официальные обращения к командованию Сухопутных войск ВСУ и Киевской областной военной администрации с требованием немедленного и реального реагирования, принятия конкретных решений и привлечения виновных к ответственности.

