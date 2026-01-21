Як держслужбовцям автоматично отримати дані для декларації та підтвердити членів сім’ї через Дію

НАЗК пояснило, як держслужбовцям автоматично отримати дані для заповнення декларації та підтвердити членів сім’ї через «Дію».

НАЗК нагадало про можливість автоматично отримати дані для заповнення декларації через сервіс «Дані для декларації». Відповідна довідка містить зведену інформацію про доходи та активи декларанта і членів його сім’ї, необхідну для подання електронної декларації.

Сформувати довідку можна дистанційно — без відвідування установ. Для цього слід скористатися функцією «Дані для декларації» в особистому кабінеті Реєстру декларацій. Сервіс автоматично підтягує відомості з державних реєстрів і баз даних, до яких НАЗК має доступ. Від декларанта потрібно лише визначити коло членів сім’ї та отримати їх згоду на збір і передачу персональних даних через мобільний застосунок «Дія».

Що потрібно зробити для отримання інформації про членів сім’ї?

В Реєстрі декларацій в розділі «Дані для декларації» особистого кабінету декларанта біля звітного періоду, натиснути на кнопку «Сформувати довідку». У вікні «Додати члена сім’ї» - заповнити дані, вказавши прізвище, ім’я, по батькові, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) члена сімʼї та натиснути «Зберегти». Натиснути «Отримати дані» навпроти кожного зазначеного члена сім’ї.

Після цього член вашої сім’ї отримає повідомлення у мобільному застосунку «Дія», в якому в один клік зможе підтвердити належність до членів вашої сім’ї, погодити збір та передачу вам даних стосовно себе для заповнення декларації. При цьому в особистому кабінеті Реєстру декларацій ви будете бачити зміну статусу запиту:

«Запит в процесі обробки» – член сім'ї ще не підтвердив запит;

«Погодження отримано» – підтвердження члена сім'ї отримано. Для подальшого формування довідки необхідно натиснути «Сформувати довідку». Після завершення збору інформації натиснути «Переглянути довідку».

«Не знайдено» – член сім'ї не є користувачем мобільного застосунку «Дія» або зазначено недійсний РНОКПП. Проте, ви можете надіслати запит повторно, але не більше трьох разів.

«Погодження відхилено» – член сім'ї відхилив запит на підтвердження статусу члена сім'ї. Однак, ви можете надіслати запит повторно, але не більше трьох разів, як і у випадку вище.

«Термін дії запиту скінчився» – член сім'ї не відреагував на запит щодо підтвердження статусу члена сім'ї.

Якщо впродовж доби члену родини запит не надходить, у НАЗК радять оновити застосунок «Дія» до останньої версії, видалити в реєстрі старий запит щодо підтвердження члена сім’ї, додати новий та очікувати підтвердження. Також радять спробувати сформувати запит на отримання даних повторно, але не більше трьох разів.

Що потрібно знати члену сім’ї, щоб допомогти вам заповнити декларацію?

Потрібно бути авторизованим користувачем мобільного застосунку «Дія» і мати РНОКПП.

Протягом 24 годин після отримання повідомлення надати відповідь на запит інформації.

Декларант не отримує дані стосовно члена сім’ї, якщо останній відхиляє такий запит або ігнорує його, через що термін його дії закінчився. При цьому декларант може надіслати запит (повідомлення в «Дію») члену сім’ї повторно, але не більше трьох разів.

У разі підтвердження запиту, НАЗК збере інформацію про активи та доходи члена сім’ї, а потім передасть їх декларанту в його особистий кабінет в Реєстрі декларацій.

Довідка «Дані для декларації» за відповідний звітний період формується лише один раз! Тобто, якщо ви раніше вже сформували таку довідку, то повторно зробити це в поточному році неможливо.

Також у НАЗК застерігають, що в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків може бути відсутня інформація за останній місяць звітного року.

За податковим законодавством, ці дані будуть сформовані через 25 днів після його закінчення (наприклад, за грудень звітного року після 25 січня наступного року).

