Хлопці 2009 року народження зобов’язані стати на військовий облік до 31 липня, — Львівський ТЦК

Юнакам нагадали про необхідність своєчасної постановки на військовий облік, пояснивши, як саме можна пройти процедуру.

Львівський обласний ТЦК нагадує, що щороку в період з 1 січня по 31 липня здійснюється взяття на військовий облік юнаків, яким у відповідному році виповнюється 17 років. Дані про таких осіб вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. У 2026 році ця процедура стосується хлопців, народжених у 2009 році.

Яким чином можна стати на військовий облік

На облік призовників 17-річні громадяни України чоловічої статі можуть стати двома шляхами:

використанням електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (мобільний застосунок “Резерв+”);

особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Під час особистого візиту потрібно надати наступні документи:

паспорт громадянина України.

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

свідоцтво про народження;

документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

документ про освіту з додатками;

довідка з місця навчання/роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів (знімок без головного убору);

інші документи (за потреби).

Проходження військово-лікарської комісії

Наразі під час постановки на військовий облік призовників військово-лікарську комісію не потрібно проходити. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки.

Хто не підлягає взяттю на військовий облік

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників виключно ті юнаки, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Що робити, якщо вчасно не став на військовий облік

Юнаки, які у встановлені законом строки мали стати на військовий облік, але не змогли зробити це, зобов’язані особисто відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації або фактичного проживання та надати необхідні документи.

Несвоєчасна постановка на облік та порушення правил військового обліку передбачає адміністративну відповідальність.

Які є поважні причини непроходження електронної ідентифікації та/або неприбуття для взяття на облік призовників

Затримка у постановці на облік вважається виправданою за умови документального підтвердження наведених нижче обставин:

наявність проблем зі здоров’ям (захворювання);

виникнення обставин стихійного характеру;

перебування або проживання юнака на тимчасово окупованій території чи в районі ведення бойових дій.

В таких випадках громадяни звільняються від відповідальності за недотримання строків постановки на облік.

