Юноши 2009 года рождения обязаны встать на воинский учет до 31 июля, — Львовский ТЦК
Львовский областной ТЦК напоминает, что ежегодно в период с 1 января по 31 июля осуществляется взятие на воинский учёт юношей, которым в соответствующем году исполняется 17 лет. Данные о таких лицах вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В 2026 году эта процедура касается юношей, родившихся в 2009 году.
Каким образом можно встать на воинский учёт
На учёт призывников 17-летние граждане Украины мужского пола могут встать двумя способами:
- с использованием электронной идентификации и уточнения своих персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (мобильное приложение «Резерв+»);
- путём личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки с подачей необходимых документов.
- Во время личного визита необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- выписку из реестра территориальной громады (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания/пребывания);
- справку о взятии на учёт внутренне перемещённого лица (для внутренне перемещённых лиц);
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;
- документ об образовании с приложениями;
- справку с места учёбы/работы (при наличии);
- четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (снимок без головного убора);
- другие документы (при необходимости).
Прохождение военно-врачебной комиссии
В настоящее время при постановке на воинский учёт призывников проходить военно-врачебную комиссию не требуется. Вместо этого медицинский осмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.
Кто не подлежит взятию на воинский учёт
Не подлежат взятию на воинский учёт призывников исключительно те юноши, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний либо к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Что делать, если своевременно не встал на воинский учёт
Юноши, которые в установленные законом сроки должны были встать на воинский учёт, но не смогли этого сделать, обязаны лично посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или фактического проживания и предоставить необходимые документы.
Несвоевременная постановка на учёт и нарушение правил воинского учёта предусматривают административную ответственность.
Какие существуют уважительные причины непрохождения электронной идентификации и/или неприбытия для взятия на учёт призывников
Задержка в постановке на учёт считается оправданной при условии документального подтверждения приведённых ниже обстоятельств:
- наличие проблем со здоровьем (заболевание);
- возникновение обстоятельств стихийного характера;
- пребывание или проживание юноши на временно оккупированной территории либо в районе ведения боевых действий.
В таких случаях граждане освобождаются от ответственности за несоблюдение сроков постановки на учёт.
