  1. В Украине

Юноши 2009 года рождения обязаны встать на воинский учет до 31 июля, — Львовский ТЦК

12:08, 21 января 2026
Юношам напомнили о необходимости своевременной постановки на военный учет, объяснив, как именно можно пройти процедуру.
Фото: Апостроф
Львовский областной ТЦК напоминает, что ежегодно в период с 1 января по 31 июля осуществляется взятие на воинский учёт юношей, которым в соответствующем году исполняется 17 лет. Данные о таких лицах вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В 2026 году эта процедура касается юношей, родившихся в 2009 году.

Каким образом можно встать на воинский учёт

На учёт призывников 17-летние граждане Украины мужского пола могут встать двумя способами:

  • с использованием электронной идентификации и уточнения своих персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (мобильное приложение «Резерв+»);
  • путём личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки с подачей необходимых документов.
  • Во время личного визита необходимо предоставить следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины;
  • выписку из реестра территориальной громады (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания/пребывания);
  • справку о взятии на учёт внутренне перемещённого лица (для внутренне перемещённых лиц);
  • свидетельство о рождении;
  • документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;
  • документ об образовании с приложениями;
  • справку с места учёбы/работы (при наличии);
  • четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (снимок без головного убора);
  • другие документы (при необходимости).

Прохождение военно-врачебной комиссии

В настоящее время при постановке на воинский учёт призывников проходить военно-врачебную комиссию не требуется. Вместо этого медицинский осмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Кто не подлежит взятию на воинский учёт

Не подлежат взятию на воинский учёт призывников исключительно те юноши, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний либо к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Что делать, если своевременно не встал на воинский учёт

Юноши, которые в установленные законом сроки должны были встать на воинский учёт, но не смогли этого сделать, обязаны лично посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или фактического проживания и предоставить необходимые документы.

Несвоевременная постановка на учёт и нарушение правил воинского учёта предусматривают административную ответственность.

Какие существуют уважительные причины непрохождения электронной идентификации и/или неприбытия для взятия на учёт призывников

Задержка в постановке на учёт считается оправданной при условии документального подтверждения приведённых ниже обстоятельств:

  • наличие проблем со здоровьем (заболевание);
  • возникновение обстоятельств стихийного характера;
  • пребывание или проживание юноши на временно оккупированной территории либо в районе ведения боевых действий.

В таких случаях граждане освобождаются от ответственности за несоблюдение сроков постановки на учёт.

ТЦК воинский учет военная служба

