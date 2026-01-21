Україна закупить мобільні генератори для критичної інфраструктури на 2,56 млрд грн — Свириденко

За словами Свириденко, розподілена генерація допоможе забезпечити тепло та електроенергію в регіонах під час енергетичної кризи.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд спрямовує 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання для мобільної розподіленої генерації.

За словами Свириденко, генератори великої потужності придбають для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Обладнання можна буде оперативно переспрямовувати в інші регіони, де виникає гостра потреба.

Закупівлі відбуватимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Для забезпечення ефективності визначено відповідального замовника та встановлено порядок використання генераторів для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

«В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж», – підкреслила прем’єр.

«Одне з найважливіших на сьогодні завдань — забезпечити людей теплом та світлом. На кошти, виділені сьогоднішнім рішенням із резервного фонду, в стислі терміни буде придбане обладнання мобільної розподільної тепло- та електрогенерації. Робимо все, щоб воно надійшло територіальним громадам якнайшвидше», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

