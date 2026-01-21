  1. В Україні

Україна закупить мобільні генератори для критичної інфраструктури на 2,56 млрд грн — Свириденко

13:20, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Свириденко, розподілена генерація допоможе забезпечити тепло та електроенергію в регіонах під час енергетичної кризи.
Україна закупить мобільні генератори для критичної інфраструктури на 2,56 млрд грн — Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд спрямовує 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання для мобільної розподіленої генерації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Свириденко, генератори великої потужності придбають для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Обладнання можна буде оперативно переспрямовувати в інші регіони, де виникає гостра потреба.

Закупівлі відбуватимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Для забезпечення ефективності визначено відповідального замовника та встановлено порядок використання генераторів для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

«В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж», – підкреслила прем’єр.

«Одне з найважливіших на сьогодні завдань — забезпечити людей теплом та світлом. На кошти, виділені сьогоднішнім рішенням із резервного фонду, в стислі терміни буде придбане обладнання мобільної розподільної тепло- та електрогенерації. Робимо все, щоб воно надійшло територіальним громадам якнайшвидше», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна енергетика ТЦК Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]