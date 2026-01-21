Украина закупит мобильные генераторы для критической инфраструктуры на 2,56 млрд грн — Свириденко

По словам Свириденко, распределенная генерация поможет обеспечить тепло и электроэнергию в регионах во время энергетического кризиса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство направляет 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования для мобильной распределенной генерации.

По словам Свириденко, генераторы большой мощности приобретут для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Оборудование можно будет оперативно перенаправлять в другие регионы, где возникает острая необходимость.

Закупки будут происходить по упрощенным процедурам без затягивания сроков. Для обеспечения эффективности определен ответственный заказчик и установлен порядок использования генераторов для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

«В условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре нам нужны не только крупные энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации — независимые от работы централизованных сетей», — подчеркнула премьер.

«Одна из важнейших на сегодняшний день задач — обеспечить людей теплом и светом. На средства, выделенные сегодняшним решением из резервного фонда, в сжатые сроки будет приобретено оборудование мобильной распределительной тепло- и электрогенерации. Делаем все, чтобы оно поступило территориальным общинам как можно быстрее», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.