  1. В Украине

Украина закупит мобильные генераторы для критической инфраструктуры на 2,56 млрд грн — Свириденко

13:20, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Свириденко, распределенная генерация поможет обеспечить тепло и электроэнергию в регионах во время энергетического кризиса.
Украина закупит мобильные генераторы для критической инфраструктуры на 2,56 млрд грн — Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство направляет 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования для мобильной распределенной генерации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Свириденко, генераторы большой мощности приобретут для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Оборудование можно будет оперативно перенаправлять в другие регионы, где возникает острая необходимость.

Закупки будут происходить по упрощенным процедурам без затягивания сроков. Для обеспечения эффективности определен ответственный заказчик и установлен порядок использования генераторов для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

«В условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре нам нужны не только крупные энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации — независимые от работы централизованных сетей», — подчеркнула премьер.

«Одна из важнейших на сегодняшний день задач — обеспечить людей теплом и светом. На средства, выделенные сегодняшним решением из резервного фонда, в сжатые сроки будет приобретено оборудование мобильной распределительной тепло- и электрогенерации. Делаем все, чтобы оно поступило территориальным общинам как можно быстрее», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина энергетика ТЦК Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]