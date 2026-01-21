Уряд створив робочу групу для перевірки когенераційних установок у Києві

Олексій Кулеба повідомив, що група оцінюватиме генератори та інше обладнання для ефективного використання енергоресурсів міста.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд прийняв рішення про створення робочої групи для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого енергетичного обладнання у Києві. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Окремо ухвалили рішення створити робочу групу з верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання – щоб бачити реальну картину по кожному району Києва і використовувати наявні ресурси максимально ефективно», – зазначив Кулеба за підсумками засідання уряду з питань енергобезпеки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд спрямовує 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання для мобільної розподіленої генерації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.