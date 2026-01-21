  1. В Украине

Правительство создало рабочую группу для проверки когенерационных установок в Киеве

15:11, 21 января 2026
Алексей Кулеба сообщил, что группа будет оценивать генераторы и другое оборудование для эффективного использования энергоресурсов города.
Правительство приняло решение о создании рабочей группы для верификации когенерационных установок, генераторов и другого энергетического оборудования в Киеве. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Отдельно приняли решение создать рабочую группу по верификации когенерационных установок, генераторов и другого оборудования – чтобы видеть реальную картину по каждому району Киева и использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно», – отметил Кулеба по итогам заседания правительства по вопросам энергобезопасности.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство направляет 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования для мобильной распределенной генерации.

Киев энергетика Алексей Кулеба

