Колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт трагічно загинув на підстанції — ЗМІ
Трагічно загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт. Причиною загибелі, ймовірно, є удар струмом на підстанції. Про це повідомляє Економічна правда.
Він обіймав цю посаду з червня 2022 року, а 5 вересня 2025 року був призначений на пост т.в.о. голови правління компанії після відставки Віталія Зайченка.
Професійну кар’єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС. У 2011–2016 роках працював у «Укренерго», де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики. Мав інженерну освіту за спеціальністю «Електричні станції», здобуту в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
