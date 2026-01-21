  1. В Украине

Бывший руководитель «Укренерго» Алексей Брехт трагически погиб на подстанции — СМИ

15:33, 21 января 2026
По предварительной информации, Алексей Брехт погиб вследствие удара током на энергетическом объекте.
Трагически погиб бывший руководитель Укренерго Алексей Брехт. Причиной гибели, вероятно, является удар током на подстанции. Об этом сообщает Экономическая правда.

Он занимал эту должность с июня 2022 года, а 5 сентября 2025 года был назначен на пост т.в.о. председателя правления компании после отставки Виталия Зайченко.

Профессиональную карьеру начал в 1999 году на Киевской ГАЭС. В 2011–2016 годах работал в «Укренерго», где отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики. Имел инженерное образование по специальности «Электрические станции», полученное в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Укрэнерго

