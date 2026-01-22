Водіям пояснили, за яких умов двигун можна замінити без перереєстрації авто

Головний сервісний центр МВС роз’яснив, у яких випадках заміна двигуна в автомобілі не потребує перереєстрації транспортного засобу.

Зазначається, що якщо двигун замінюється на аналогічний, така процедура не вважається переобладнанням.

Якщо в автомобілі вийшов з ладу двигун і замінюєте його на такий самий, із тими ж технічними характеристиками, а саме: тип двигуна; вид палива; робочий об’єм; потужність; то перереєстрація транспортного засобу не потрібна. У цьому випадку заміна двигуна розцінюється як ремонт, а не як зміна деталі автомобіля.

Водночас, якщо під час заміни двигуна змінюється хоча б один із перелічених параметрів, така заміна вже вважається переобладнанням транспортного засобу. У такому разі автовласник зобов’язаний:

попередньо погодити можливість переобладнання з ДП «ДержавтотрансНДІпроект» або Головним сервісним центром МВС;

після виконання робіт здійснити обов’язкову перереєстрацію транспортного засобу.

Автовласникам радять зберігати документи на встановлений двигун і заздалегідь перевіряти, чи не змінюються його технічні характеристики, аби уникнути непорозумінь у майбутньому.

