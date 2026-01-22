  1. В Україні

Водіям пояснили, за яких умов двигун можна замінити без перереєстрації авто

07:00, 22 січня 2026
Головний сервісний центр МВС роз’яснив, у яких випадках заміна двигуна в автомобілі не потребує перереєстрації транспортного засобу.
Головний сервісний центр МВС повідомляє, що за яких умов двигун можна замінити без перереєстрації транспортного засобу.

Зазначається, що якщо двигун замінюється на аналогічний, така процедура не вважається переобладнанням.

Якщо в автомобілі вийшов з ладу двигун і замінюєте його на такий самий, із тими ж технічними характеристиками, а саме: тип двигуна; вид палива; робочий об’єм; потужність; то перереєстрація транспортного засобу не потрібна. У цьому випадку заміна двигуна розцінюється як ремонт, а не як зміна деталі автомобіля.

Водночас, якщо під час заміни двигуна змінюється хоча б один із перелічених параметрів, така заміна вже вважається переобладнанням транспортного засобу. У такому разі автовласник зобов’язаний:

попередньо погодити можливість переобладнання з ДП «ДержавтотрансНДІпроект» або Головним сервісним центром МВС;

після виконання робіт здійснити обов’язкову перереєстрацію транспортного засобу.

Автовласникам радять зберігати документи на встановлений двигун і заздалегідь перевіряти, чи не змінюються його технічні характеристики, аби уникнути непорозумінь у майбутньому.

сервісний центр МВС авто автомобіль

